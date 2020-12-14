"Я розповім вам невелику історію. Одного разу Тьєррі Анрі запросив мене до себе додому подивитися матч Арсенала. Він увімкнув телевізор, і перше, що ми побачили на екрані, – це був Джака з капітанською пов'язкою. Після цього Тьєррі вимкнув телевізор. Я запитав: "Що трапилося?". Він відповів: "Я не можу дивитися на те, що Джака є капітаном моєї команди". Ми так і не подивилися гру.

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Це демонструє те, що думає про нього легенда цього клубу. І сьогодні він знову підвів свою команду. Це не вперше. Думаю, уболівальникам Арсенала це вже набридло", – цитує Евра Goal з посиланням на Sky Sports.

Нагадаємо, що в матчі 12-го туру чемпіонату Англії Граніт Джака отримав пряму червону картку після грубого підкату проти форварда Бернлі Дуайта Макнілла. В результаті його команда залишилася в меншості і поступилася з рахунком 0:1. Швейцарець був капітаном лондонців у минулому сезоні, а в нинішній кампанії пов'язку довірили Обамеянгу.

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