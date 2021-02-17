Тьєррі Анрі погодився стати головним тренером Борнмута, повідомляє Mirror.

Террі може стати новим тренером Борнмута – його попередник сумарно провів у клубі понад 20 років

Боси "вишень" нещодавно звільнили крісло наставника команди, і його обов'язки виконує Джонатан Вудгейт. Наразі французький фахівець очолює Монрель, з яким фінішував на 9-й сходинці минулого сезону МЛС.

Анрі вже має досвід роботи в Англії, у 2015-16 роках фахівець працював у тренерському штабі Арсенала. Після 29-ти турів Чемпіоншипу Борнмут розташувався на 6-й сходинці.

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