Анрі повернеться до тренерської роботи в Англії
19:30 - Читать на русском
Схоже, легенда Арсенала Тьєррі Анрі працевлаштувався у Чемпіоншипі.
Тьєррі Анрі погодився стати головним тренером Борнмута, повідомляє Mirror.
Террі може стати новим тренером Борнмута – його попередник сумарно провів у клубі понад 20 років
Боси "вишень" нещодавно звільнили крісло наставника команди, і його обов'язки виконує Джонатан Вудгейт. Наразі французький фахівець очолює Монрель, з яким фінішував на 9-й сходинці минулого сезону МЛС.
Анрі вже має досвід роботи в Англії, у 2015-16 роках фахівець працював у тренерському штабі Арсенала. Після 29-ти турів Чемпіоншипу Борнмут розташувався на 6-й сходинці.
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