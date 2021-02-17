Анри вернется к тренерской работе в Англии
19:31 - Читати українською
Похоже, легенда Арсенала Тьерри Анри трудоустроился в Чемпионшипе.
Тьерри Анри согласился стать главным тренером Борнмута, сообщает Mirror.
Терри может стать новым тренером Борнмута – его предшественник суммарно провел в клубе более 20 лет
Боссы "вишен" недавно освободили кресло наставника команды, и его обязанности исполняет Джонатан Вудгейт. Сейчас французский специалист возглавляет Монрель, с которым финишировал на 9-й строчке в прошлом сезоне МЛС.
Анри уже имеет опыт работы в Англии, в 2015-16 годах специалист работал в тренерском штабе Арсенала. После 29-ти туров Чемпионшипа Борнмут расположился на 6-й строчке.
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