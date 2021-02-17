Тьерри Анри согласился стать главным тренером Борнмута, сообщает Mirror.

Терри может стать новым тренером Борнмута – его предшественник суммарно провел в клубе более 20 лет

Боссы "вишен" недавно освободили кресло наставника команды, и его обязанности исполняет Джонатан Вудгейт. Сейчас французский специалист возглавляет Монрель, с которым финишировал на 9-й строчке в прошлом сезоне МЛС.

Анри уже имеет опыт работы в Англии, в 2015-16 годах специалист работал в тренерском штабе Арсенала. После 29-ти туров Чемпионшипа Борнмут расположился на 6-й строчке.

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