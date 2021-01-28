"Червоні дияволи" виступили з офіційною заявою щодо проявів расизму після поразки від Шеффілд Юнайтед (1:2). Від цього постраждав 23-річний захисник Аксел Туанзебе.

"Всі в Манчестер Юнайтед відчувають відразу до расистських образ, які наші гравці отримали в соціальних мережах після вчорашнього матчу. Ми засуджуємо таку поведінку і раді бачити, що інші вболівальники ставляться до цього так само.

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Клуб не терпить ніяких форм расизму або дискримінації. Ідентифікувати особи цих анонімних бездумних ідіотів буде проблематично. Ми закликаємо соціальні мережі посилити заходи, щоб запобігати подібній поведінці", – йдеться на офіційному сайті МЮ.

Нагадаємо, кілька користувачів Instagram залишили расистські коментарі та символи під дописом Акселя Туанзебе, який той опублікував приблизно два тижні тому. Це сталось після поразки від аутсайдера АПЛ.

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