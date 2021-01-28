Після матчу 20-го туру АПЛ між МЮ та Шеффілд Юнайтед стався прикрий епізод.

Захисник "червоних дияволів" Аксел Туанзебе зазнав расистських образ після поразки від аутсайдера з рахунком 1:2.

Манчестер Юнайтед – Шеффілд Юнайтед – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Як повідомляє Sky Sports, кілька користувачів Instagram залишили расистські коментарі та символи під дописом оборонця, який той опублікував приблизно два тижні тому. 23-річний Туанзебе матч проти Шеффілда розпочинав зі старту – вперше у цьому сезоні.

Зауважимо, у поточній кампанії АПЛ Аксел відіграв у 5 матчах за Манчестер Юнайтед. Манкуніанці після 20-ти турів розташувались на другій сходинці турнірної таблиці.

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