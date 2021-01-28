"Красные дьяволы" выступили с официальным заявлением относительно проявлений расизма после поражения от Шеффилд Юнайтед (1:2). От этого пострадал 23-летний защитник Аксел Туанзебе.

"Все в Манчестер Юнайтед испытывает отвращение к расистским оскорблениям, которые наши игроки получили в социальных сетях после вчерашнего матча. Мы осуждаем такое поведение и рады видеть, что другие болельщики относятся к нему так же. Клуб не терпит никаких форм расизма или дискриминации.

Защитник Манчестер Юнайтед стал жертвой расизма после поражения от Шеффилд Юнайтед

Идентифицировать личности этих анонимных бездумных идиотов будет проблематично. Мы призываем социальные сети усилить меры, чтобы предотвращать подобное поведение", – говорится на официальном сайте МЮ.

Напомним, несколько пользователей Instagram оставили расистские комментарии и символы под постом Акселя Туанзебе, который тот опубликовал примерно две недели назад. Это произошло после поражения от аутсайдера АПЛ.

Ман Юнайтед проиграл последней команде АПЛ, Эвертон разыграл огненную ничью с Лестером, дебют Тухеля во главе Челси