Півзахисник Аль-Іттіфака вивів "Трьох левів" з капітансьою пов'язкою на товариський матч проти Австралії, але нарвався на персональний хейт трибун Вемблі.

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Фанати освистали прізвище Хендерсона під час оголошення складів, а потім зустрічали гулом кожен дотик 33-річного ветерана до м'яча, інформує Goal. Все це – реакція на літній перехід хавбека у Саудівську Аравію. Екс-лідер Ліверпуля роками енергійно виступав на захист прав ЛГБТ, аж раптом погодився виступати в країні, де представників цієї спільноти жорстко переслідують.

"Я справді цього не розумію. Це гравець, який провів 79 матчів за збірну Англії. Його відданість справі і те, що він зробив для Англії, є винятковими. Його роль на полі та за його межами феноменальна. Його голос дуже важливий", – намагався захистити підопічного головний тренер англійців Гарет Саутгейт.

Додамо, що наступний матч "Три леви" також проведуть на Вемблі. 17 жовтня Англія прийматиме Італію в рамках відбору на Євро-2024.

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