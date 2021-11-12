В рамках поєдинку 9-го туру відбору до ЧС-2022 збірні Італії та Швейцарії переможця не визначили (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Центральною подією дня у європейській кваліфікації на Мундіаль виступала зустріч між збірними Італії та Швейцарії у Римі. Обидві команди оформили вихід з групи ще у попередньому турі, але залишалося відкритим питання щодо першого місця. "Скуадра Адзурра" випереджала "наті" тільки за різницею м'ячів (12:1 у італійців проти 10:1 у швейцарців).

Таким чином, у випадку перемоги чемпіони Європи на 99% забезпечать собі лідерство. Поразка залишила б підопічним Мурата Якіна лишень теоретичні шанси на прямий вихід у Катар – для цього необхідно, щоб Італія програла в останньому турі Північній Ірландії, а Швейцарія розгромила Болгарію. При цьому альпійцям потрібно буде настріляти кращу різницю голів, а у випадку рівності мати більше забитих.

На початку зустрічі команди намагалися працювати якомога щільніше, що вилилось у велику кількість єдиноборств і фолів. Тим не менш, динаміка гри була високою. Активніше стартували "наті", які вже на 1-й хвилині провели контратаку з дальнім ударом Шакірі по горобцях. На 11-й же Швейцарія несподівано відкрила рахунок: Окафор, який проводив другий матч за збірну (перший в основі), увійшов на лівий край штрафного та викотив передачу на лінію півкола, куди прибіг правий фулбек Відмер – Сільван вистрілив у дотик, влучивши у ліву дев'ятку. 0:1!

Досить швидко альпійці могли й подвоїти свою перевагу. Так, на 13-й хвилині Варгас обігрався з Окафором і небезпечно прострілив вдовж воротарського (Бонуччі ледь не зрізав м'яч у власні ворота), а на 16-й все той же Окафор змістився з правого флангу в центр і виконав обвідний удар – сфера пролетіла поруч зі стійкою. Ще через дві хвилини швейцарці повторили свою гольову атаку, але тепер пробивав Шакірі – вийшло занадто високо.

Італія до 20-ї хвилини не була схожою на себе. Команда не створила жодного моменту й не контролювала гру. Втім, вже на 23-й чемпіони Європи могли зрівняти рахунок: Емерсон відібрав м'яч на фланзі й прострілив на лінію півкола під удар Жоржінью – цей постріл заблокував Закарія, але відскок пішов на ногу Бареллі. Ніколо пробив метрів з чотирьох, однак Зоммер парирував! Ще через дві хвилин Ян знову став героєм, витягнувши закручений удар К'єзи з периметру штрафного.

Після десятихвилинки домінування "Скуадри" гості вирівняли гру, а на 32-й хвилині вони навіть могли провести другий гол внаслідок подачі зі штрафного, яку головою замкнув Шер. М'яч полетів у нижній ближній кут, однак Доннарумма спіймав його. Не забиваєш ти – забивають тобі: на 36-й хвилині італійці заробили стандарт на лівому фланзі, Інсіньє виконав навіс, а Ді Лоренцо, випередивши Зоммера, завдав удар головою. 1:1!

На цьому моменти у першому таймі завершились. Обидві збірні пішли на перерву за рівного рахунку й рівної гри, хоча загалом Швейцарія виглядала цікавіше. Роберто Манчіні у роздягальні необхідно було провести серйозну розмову з підопічними.

Розмова, вочевидь, була проведена, адже на старті другого тайму Італія виглядала значно активніше. "Скуадра Адзурра" високо пресингувала суперника – навіть Інсіньє завівся, заробивши в одному із відбирань жовту картку. Втім, Швейцарії вдавалося тримати чемпіонів Європи далеко від власного штрафного. Попри 60% володіння й майже повну відсутність контргри з боку суперника, господарі в перші 15 хвилин не провели жодного моменту.

Роберто Манчіні відреагував на такий футбол подвійною заміною, замість Локателлі й Белотті випустивши Берарді й Тоналі. Свіжі виконавці підвищили швидкості й допомогли організувати кілька цікавих атак, але перший удар по воротах Зоммера по перерві пройшов аж на 68-й хвилині – це Емерсон пробив з лівого флангу. Вийшло занадто високо. Одразу після цього Манчіні випустив Крістанте, знявши з гри непомітного Бареллу.

Мурат Якін одночасно з виходом Браяна посилив оборону "наті", випустивши Гарсію та Імері. Швейцарія остаточно відмовилась від боротьби за ініціативу, зосередившись на захисті нічийного рахунку. Заміни виявились вчасними, адже Італія на 70-х хвилин притиснула гостей по-дорослому. На 72-й К'єза ледь не обікрав Відмера при передачі на Зоммера (Ян в останню мить вибив м'яч), на 76-й голкіпер парирував небезпечний постріл Інсіньє з лінії штрафного, а на 80-й Берерді пробив після відскоку з кутового – Відмер накрив удар.

Крім цих моментів, італійці заробили серію стандартів. Доннарумма дозволяв собі працювати аж у центрі поля, адже Швейцарія не вилазила з власної третини. Вихід Фрая та Соу під контратаки не допоміг гостям, а "Скуадра", посилена Распадорі й Калабрією, продовжили чинити тиск – зокрема, на 84-й хвилині К'єза вистрілив метрів з 23-х (м'яч пройшов над поперечкою).

На 86-й же Берарді отримав закидання на правий край штрафного й впав після контакту з Гарсією. Італійці стали вимагати пенальті. Ентоні Тейлор спочатку наказав грати далі, але потім він послухав пораду від VAR і призупинив гру. Переглянувши відеоповтор особисто, британський арбітр вказав на "позначку".

Жоржінью підійшов до м'яча й був готовий вивести Італію вперед – втім, його удар пройшов над воротами! А на 90+3-й хвилині швейцарці могли ще й забити внаслідок помилки Доннарумми при виносі від власних воріт! Його обікрав Закарія, але Зекірі не встиг покарати "Скуадру".

Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию. У групі С доля першого місця буде вирішуватись в останньому турі, хоча фаворит очевидний.

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