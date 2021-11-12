ЧС-2022, відбір. Група F, 9 тур

Молдова – Шотландія – 0:2

Голи: Паттерсон, 38, Адамс, 65

Британці зустрічалися з найгіршою командою групи і готувалися оформити вихід у плей-офф. Впевненість в успіхові була настільки сильною, що на виїзд у Молдову вирушила солідна армія уболівальників. Саме вони підтримували атмосферу на трибунах, граючи на волинках та безперестанку співаючи.

Перший тайм вийшов доволі рівним. Гості зі старту намагалися тиснути, але Молдова вистояла і сама почала небезпечно відповідати. Кілька нагод мав капітан Артур Іоніце. Піти на відпочинок команди мали за нічийного рахунку. Було б справедливо, але у "скоттів" були свої плани. Джон Макгінн та Нейтон Паттерсон скористалися провалом оборони й останній відкрив рахунок.

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На другий тайм Шотландія вийшла добивати суперника. Гра була "в одні ворота". З безлічі моментів шотландці реалізували лише один – Паттерсон асистував Че Адамсу. Вже під кінець матчу Молдова отримала чудовий шанс. Той таки Паттерсон незграбно зіграв рукою у власному штрафному. VAR і пенальті. Вадим Раца пробив по центру, а досвідчений Крейг Гордон парирував.

Завдяки цій перемозі збірна Шотландії набрала 20 очок та забронювала за собою друге місце в турнірній таблиці групи F. Фактично "скотти" стали першими учасниками плей-офф європейської кваліфікації на ЧС-2022. Адже дві найкращі команди в інших групах ще зберігають шанси на пряму путівку на катарський Мундіаль, або можуть опуститися нижче. Шотландія ж гарантовано у плей-офф.