ЧС-2022. Кваліфікація, 2 тур

Група І

Албанія – Англія – 0:2

Голи: Кейн, 39, Маунт, 63

Група J

Вірменія – Ісландія – 2:0

Голи: Барсегян, 53, Байрамян, 74

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Албанії та Англії належало посперечатися за одноосібне лідерство у групі І, оскільки вони були єдиними командами секстету, які перемогли у першому турі. Сенсації не сталося. Команда Гарета Саутгейта поки навіть не пропускає.

Знову дав про себе знати Харрі Кейн – форвард забив сам після навісу від Люка Шоу, а потім віддав гольову передачу на Маунта. Капітан збірної Англії проводить феноменальний сезон. У поточній кампанії Кейн долучився до 46 забитих м'ячів (28 голів та 18 асистів) у 47 матчах за клуб та збірну. Ну і Маунт став першим гравцем Челсі з часів Френка Лемпарда, який три матчі поспіль має результативні дії в поєдинках за національну команду.

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Вірменія продовжила переможну ходу на старті кваліфікації. Слідом за Ліхтенштейном капітулювала Ісландія. Сьогоднішні три очки здобуті навіть переконливіше. Величезна заслуга у цьому результаті належить Тіграну Барсегяну. Форвард спочатку забив сам класним обвідним ударом з-за меж штрафного, а пізніше асистував Байрамяну, який встановив остаточний рахунок.