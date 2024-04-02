Гравці збірної Англії не хвилюватимуться за своїх коханих, адже про них попіклуються військові під час Євро-2024.

Німеччина побоюється терактів під час чемпіонату Європи, який відбудеться влітку з 14 червня до 14 липня 2024 року.

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Як повідомляє The Sun, у зв'язку з загрозами, англійська Федерація збирається найняти для жінок гравців національної команди приватну охорону, яка буде складатися з колишніх військових. Вони діятимуть на непомітній відстані, щоб не привертати зайвої уваги. Витрати Федерації становитимуть 65 000 фунтів стерлінгів за перші кілька тижнів, що перевищить 100 000 фунтів стерлінгів, якщо Англія дійде до фіналу турніру.

Нагадаємо, команда Саутгейта потрапила у групу C. На груповому етапі збірна Англії зіграє проти Сербії, Данії та Словенії.

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