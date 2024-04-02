Игроки сборной Англии не будут волноваться за своих любимых, ведь о них позаботятся военные во время Евро-2024.

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Как сообщает The Sun, в связи с угрозами, английская Федерация собирается нанять для женщин игроков национальной команды частную охрану, которая будет состоять из бывших военных. Они будут действовать на незаметном расстоянии, чтобы не привлекать лишнего внимания. Расходы Федерации составят 65 000 фунтов стерлингов за первые несколько недель, что превысит 100 000 фунтов стерлингов, если Англия дойдет до финала турнира.

Напомним, команда Саутгейта попала в группу C. На групповом этапе сборная Англии сыграет против Сербии, Дании и Словении.

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