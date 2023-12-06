Челсі зрівняв рахунок у грі з Манчестер Юнайтед наприкінці першого тайму – голом відзначився Коул Палмер. Результативна передача ж у активі Михайла Мудрика.

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Українець отримав м'яч на половині поля суперника та помітив вривання партнера поблизу штрафного. Палмер зіграв хитро, обманними рухами пошивши у дурні одразу трьох захисників МЮ, та пробивши з-під одного з них у дальній кут. Онана не встиг зреагувати на слабкий, проте дуже точний удар.

Додамо, що перший тайм поєдинку завершився нічиєю (1:1) – Мактомінай на 19 хвилині вивів "червоних дияволів" вперед. На старті поєдинку Бруну Фернандеш не реалізував пенальті.