Молодіжні збірні Англії та Іспанії зустрічаються у фіналі чемпіонату Європи. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Фінальний матч Євро-2023 U-21 між молодіжними збірними Англії та Іспанії проводять на "Батумі-Арені". Стартовий свисток пролунав о 19:00 за київським часом. Онлайн-трансляція доступна на сайті "Суспільне Спорт" і в цій новині на "Футбол 24".

Англія U-21 – Іспанія U-21: анонс фіналу Євро-2023

Стартові склади

Англія U-21:

Іспанія U-21: