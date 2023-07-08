Англія U-21 – Іспанія U-21: онлайн-відеотрансляція фіналу Євро-2023
8 липня 18:55 - Читать на русском
Молодіжні збірні Англії та Іспанії зустрічаються у фіналі чемпіонату Європи. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".
завершено
45’ Кертіс Джонс
90+11’ Морган Гіббс-Вайт
Антоніо Бланко 90+10’
45’ Кертіс Джонс
90+10’ Антоніо Бланко
90+11’ Морган Гіббс-Вайт
Фінальний матч Євро-2023 U-21 між молодіжними збірними Англії та Іспанії проводять на "Батумі-Арені". Стартовий свисток пролунав о 19:00 за київським часом. Онлайн-трансляція доступна на сайті "Суспільне Спорт" і в цій новині на "Футбол 24".
Англія U-21 – Іспанія U-21: анонс фіналу Євро-2023
Стартові склади
Англія U-21:
Іспанія U-21:
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