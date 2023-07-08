Молодежные сборные Англии и Испании встречаются в финале чемпионата Европы. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Финальный матч Евро-2023 U-21 между молодёжными сборными Англии и Испании проходит на "Батуми-Арене". Стартовый свисток раздался в 19:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция доступна на сайте "Суспільне Спорт" и в этой новости на "Футбол 24".

Англия U-21 – Испания U-21: анонс финала Евро-2023

Стартовые составы

Англия U-21:

Испания U-21: