Англия U-21 – Испания U-21: онлайн-видеотрансляция финала Евро-2023
Молодежные сборные Англии и Испании встречаются в финале чемпионата Европы. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".
завершено
45’ Кёртис Джонс
90+11’ Морган Гиббс-Уайт
Антонио Бланко 90+10’
45’ Кёртис Джонс
90+10’ Антонио Бланко
90+11’ Морган Гиббс-Уайт
Финальный матч Евро-2023 U-21 между молодёжными сборными Англии и Испании проходит на "Батуми-Арене". Стартовый свисток раздался в 19:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция доступна на сайте "Суспільне Спорт" и в этой новости на "Футбол 24".
Англия U-21 – Испания U-21: анонс финала Евро-2023
Стартовые составы
Англия U-21:
Испания U-21:
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