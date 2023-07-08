Фінальний матч Євро-2023 Англія U-21 – Іспанія U-21 відбудеться сьогодні, 8-го липня, на стадіоні "Батумі-Арена". Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

В принципі, сталося те, що мало статись. Дві найпотужніших команди чемпіонату Європи вийшли у фінал. Букмекери вірили також на супердорогий склад французів та перспективних італійців, однак Англія та Іспанія виявились сильнішими – вони складені з футболістів, які не перший сезон грають в основі клубів АПЛ та Прімери.

В ігровому плані обидві збірні теж виглядали найкраще. Команди ідеально збалансовані, вкрай потужні в позиційній роботі та в грі без м'яча. Їхній футбол може бути дуже інтенсивним, але такий режим "молоді леви" й "Ла Рохіта" вмикають лише в окремих фазах – здебільшого ж вони працюють у середньому темпі. Ефективний розподіл сил і грамотна ротація стали запорукою успіху сьогоднішніх фіналістів.

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Іспанія сильна в позиційній роботі й гейм-менеджменті

До зустрічі з молодіжкою України піренейці виглядали вайлувато, занадто багато дозволяючи суперникам. Вони слабенько працювали без м'яча, залишаючи купу простору між лініями, і створювали обмаль моментів. Втім, у півфіналі ми побачили саме ту Іспанію U-21, якої боялись – "Фурія"зіграла на повну потужність, що вилилось у розгром 5:1. І це ще не всі голи залетіли.

Тим не менш, основні принципи гри Санті Денії в тому матчі нікуди не поділись. Команда при грі без м'яча працювала у середньому блоці, підтискаючи на флангах та виставляючи форварда Руїса перед штрафним для підбирань у цій зоні.

На м'ячі ж Іспанія U-21 демонструвала фантастичну мобільність. Так, Баена перед другим голом у ворота Трубіна змістився з чужої третини у центр захисту, звідти розпочав атаку (центрбек же піднявся по флангу й обігрався), а потім піднявся й віддав асист з позиції "десятки".

"Ла Рохіта" вміло розтягує оборону суперника, створюючи в ній розриви – їх регулярно атакує форвард, "десятка" та центрхави. Якщо ж суперник сідає в "п'ятірку" захисників, то підопічні Санті Денії атакують простір між лініями. Саме на цьому й погоріла Україна U-21 – нам не вистачило класу й інтенсивності, аби встигати за переміщеннями представників Ла Ліги.

Від Іспанії U-21 стереотипно очікують тікі-таки, однак реальність дещо інакша. "Фурія" вміє і любить грати простіше. Піренейці не гребують кросами й довгими закиданнями – але вони завжди намагаються виграти підбирання, та і форварда Руїса без підтримки не залишають.

Вразливим місцем команди Санті Денії можна назвати оборону. Там завжди вистачає грубих помилок та недопрацювань. Слалом Мудрика в півфіналі, гол Амдуні в 1/4 та наші 2:2 в групі – яскраве підтвердження.

Втім, дана проблема є характерною для всіх молодіжок, а ентренадор іспанців вчасно реагує на пожежі. Зокрема, його перехід на 4-2-3-1 допоміг нейтралізувати Мудрика.

До речі, Санті Денія перемагав на Євро зі збірними U-17 та U-19, а іспанська молодіжка тріумфувала на чемпіонах Європи аж п'ять разів. Що найбільш цікаво, у фіналі Євро U-17 "Ла Рохіта" зустрічалась саме з Англією – і з того складу в U-21 перекочувало аж шість гравців.

Англія тисне пресингом і перемагає на класі

Збірна Англії U-21 на цьогорічному Євро здобула п'ять перемог із сумарним рахунком 15:0 (проти 13:4 у "Ла Рохіти"). "Молоді леви" в групі розібралися з Німеччиною, Чехією та Ізраїлем, розбивши останній ще й у півфіналі. Особливих труднощів не виникало в жодному з цих матчів – реально проблемною стала зустріч з Португалією в 1/4 фіналу. "Селесао" награли мінімум на овертайм, якщо не більше.

Характерною особливістю гри підопічних Лі Карслі є надзвичайна якість в завершальній фазі. Англія нагадує боксера-панчера, викидуючи дуже мало ударів – зате вони силові й мають вищу точність. Британці не мучать суперника всі 90 хвилин. Вони створюють обмаль моментів, але кожен з них вражає своїм виконанням.

Показовим став півфінал проти ізраїльтян, який завершився розгромом (3:0). За 64 хвилини острів'яни провели всього дві небезпечних позиційних атаки – перша призвела до виходу віч-на-віч, а друга завершилась голом. Та й загалом команда створила небагато, але при цьому острів'яни могли перемогти навіть з більшим рахунком.

Англія U-21 вміло провокує на помилку, заколисуючи суперника сотнями поперечних перекатів і вмикаючи високу інтенсивність при втраті м'яча. Іспанія U-21 же сповідує активніший стиль роботи з обороною. Взагалі, піренейці виглядають сильніше в позиційному наступі – у них є великий тактичний арсенал для створення простору, а от британці без нього одразу ж перезавантажують атаку.

Коротко про швидкості й темп у матчі Англії. Це - не стандарт. pic.twitter.com/ujmghQyimo — Майкл Сич (@totsamiymisha94) July 5, 2023

Зате підопічні Лі Карслі цікавіші в грі без м'яча. Вони агресивно пресингують захисників, атакують голкіпера та вмикають інтенсивний контрпресинг при втратах. Це не тільки нівелює загрозу контратаки, а й дозволяє створювати гострі моменти. Так, у півфіналі з Ізраїлем один такий епізод з пресингом приніс два удари з 10-ти метрів і пенальті – всього за кільканадцять секунд!

Іспанія ж при грі без м'яча дозволяє більше, надаючи свободу центрбекам суперника при просуваннях. Саме ця особливість допомогла Україні забити три голи у ворота "Фурії Рохи" на Євро-2023. А в англійців топ-гравців значно більше.

Щоправда, обороняються британці не краще за свого сьогоднішнього суперника. Відсутність пропущених голів є оманою – у плей-офф Євро-2023 "молоді леви" дозволили забагато біля власних воріт. Їхня висока лінія оборони не виглядає достатньо швидкою, та і грубих помилок вистачає. Коли Ізраїль U-21 наважився вмикати агресивний пресинг, то у британців пішли навіть обрізки перед штрафним.

Але загалом проблеми острів'ян в задній лінії такі ж, як і у всіх на рівні U-21. За це молодіжний футбол і люблять, тож можна очікувати на яскравий фінал Євро.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Ремзі (Англія)

Орієнтовні склади на матч Англія U-21 – Іспанія U-21

Англія U-21: Траффорд – Гарнер, Харвуд-Белліс, Колвілл, Ааронс – Сміт-Роу, Джонс, Гомес, Палмер – Гіббс-Вайт, Гордон

Іспанія U-21: Тенас – Міранда, Паредес, Пачеко, В. Гомес – Сансет, Бланко – Родрі Санчес, Баена, С. Гомес – Руїс

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET не бачить явного фаворита у фіналі Євро-2023. Коефіцієнт на перемогу збірної Англії U-21 становить 2.75, а на черговий тріумф Іспанії U-21 – 2.93.

Фахівці плекають надію на доволі результативний матч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.24, аналогічний тотал менше – 1.80. Гол Абеля Руїса помножить вашу ставку на 2.65, а гол Ентоні Гордона – на 3.40.

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