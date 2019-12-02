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Англія та Ірландія подадуть спільну заявку на проведення чемпіонату світу 2030 року

11:45 79 Читать на русском
Англія та Ірландія подадуть спільну заявку на проведення чемпіонату світу 2030 року
Англія – Ірландія / Фото з відкритих джерел

Ще дві країни вирішили спільно провести чемпіонат світу.

Спільну заявку на проведення чемпіонату світу у 2030 році мають намір подати футбольні асоціації Англії та Ірландії, повідомляє видання The Times. Чиновники сподіваються на успішне рішення при голосуванні за господаря ЧС-2030, запевняючи, що їхня заявка буде дуже переконливою – її планують презентувати у 2022 році.

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Однак перед тим її повинні схвалити і підтримати уряди обох країн. Попередньо планується, що матчі турніру будуть проходити по всьому Об’єднаному Королівству, а фінальна гра відбудеться на стадіоні Уемблі, так само, як і фінал майбутнього чемпіонату Європи 2020 року.

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