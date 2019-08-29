Англія оголосила заявку на матчі відбору до Євро-2020 – без Аллі та Стоунза, але з чотирма дебютантами

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт оголосив заявку своєї команди на поєдинки проти Болгарії та Косово.

Вперше виклик до національної команди отримали Аарон Ван-Біссака (Манчестер Юнайтед), Тайрон Мінгс (Астон Вілла), Мейсон Маунт (Челсі) і Джеймс Медісон (Лестер).

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Також до лав збірної повернувся Алекс Окслейд-Чемберлен. З іншого боку, в заявці відсутні Кайл Вокер, Джон Стоунз, Деле Аллі та Джек Батленд.

Воротарі: Том Хітон (Астон Вілла), Джордан Пікфорд (Евертон), Нік Поуп (Бернлі);

Захисники: Трент Александр-Арнольд, Джо Гомес (обидва – Ліверпуль), Бен Чілвел (Лестер), Майкл Кін (Евертон), Харрі Магуайр, Аарон Ван-Біссака (обидва – Манчестер Юнайтед), Тайрон Мінгс (Астон Вілла), Денні Роуз (Тоттенхем), Кіран Тріпп'єр (Атлетіко Мадрид);

Півзахисники: Росс Барклі, Мейсон Маунт (обидва – Челсі), Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен (обидва – Ліверпуль), Джеймс Медісон (Лестер), Деклан Райс (Вест Хем), Харрі Уінкс (Тоттенхем);

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Нападники: Харрі Кейн (Тоттенхем), Джессі Лінгард, Маркус Рашфорд (обидва – Манчестер Юнайтед), Джайдон Санчо (Борусія Д), Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті), Каллум Вілсон (Борнмут).

Матчі відбору на Євро-2020 збірна Англії проведе в 7 вересня в Лондоні (проти Болгарії) та 10 вересня в Саутгемптоні (проти Косово).