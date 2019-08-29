Англия объявила заявку на матчи отбора к Евро-2020 – без Алли и Стоунза, но с четырьмя дебютантами

Главный тренер сборной Англии Саутгейт объявил заявку своей команды на поединки против Болгарии и Косово.

Впервые вызов в национальную команду получили Аарон Ван-Биссака (Манчестер Юнайтед), Тайрон Мингс (Астон Вилла), Мейсон Маунт (Челси) и Джеймс Мэдисон (Лестер).

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Также в сборную вернулся Алекс Окслейд-Чемберлен. С другой стороны, в заявке отсутствуют Кайл Уокер, Джон Стоунз, Деле Алли и Джек Батленд.

Вратари: Том Хитон (Астон Вилла), Джордан Пикфорд (Эвертон), Ник Поуп (Бернли);

Защитники: Трент Александр-Арнольд, Джо Гомес (оба – Ливерпуль), Бен Чилуэлл (Лестер), Майкл Кин (Эвертон), Харри Магуайр, Аарон Ван-Биссака (оба – Манчестер Юнайтед), Тайрон Мингс (Астон Вилла), Денни Роуз (Тоттенхэм), Киран Триппьер (Атлетико Мадрид);

Полузащитники: Росс Баркли, Мэйсон Маунт (оба – Челси), Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен (оба – Ливерпуль), Джеймс Мэддисон (Лестер), Деклан Райс (Вест Хэм), Харри Уинкс (Тоттенхэм);

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Нападающие: Харри Кейн (Тоттенхэм), Джесси Лингард, Маркус Рашфорд (оба – Манчестер Юнайтед), Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити), Каллум Уилсон (Борнмут).

Матче отбора на Евро-2020 сборная Англии проведет в 7 сентября в Лондоне (против Болгарии) и 10 сентября в Саутгемптоне (против Косово).