Євро-2020: Роналду, Феліш та інші зірки викликані в збірну Португалії на матчі проти Сербії та Литви

Кріштіану Роналду в матчі проти України / УАФ

Наставник збірної Португалії Фернанду Сантуш визначився із гравцями, які зможуть взяти участь у найближчих матчах відбору на Євро-2020 проти Сербії та Литви.

25 гравців збірної Португалії викликані на поєдинки відбору до Євро-2020 проти Сербії (7 вересня) та Литви (10 вересня), інформує офіційний Twitter чемпіонів Європи.

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Воротарі: Патрісіу, Са, Бету

Захисники: Санселу, Семеду, Каррісу, Фонте, Пепе, Діаш, Руй, Геррейру

Півзахисники: Перейра, Невеш, Карвалью, Фернандеш, Моутінью, Піцці, Санчеш, Бернарду Сілва

Форварди: Роналду, Жота, Гедеш, Феліш, Поденсе, Рафаель Сілва.

До слова, Португалія набрала 2 очки після двох матчів у групі B. Лідирує збірна України – 10 очок у 4-х поєдинках.

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