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Льов оголосив заявку збірної Німеччини на матчі проти Нідерландів та Північної Ірландії – є дебютант

13:36 374 Читать на русском
Льов оголосив заявку збірної Німеччини на матчі проти Нідерландів та Північної Ірландії – є дебютант
Збірна Німеччини / DFB

Став відомий список гравців збірної Німеччини, які викликані на поєдинки відбору до Євро-2020 проти команд Нідерландів та Північної Ірландії.

 

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов оголосив список із 22-х футболістів, які готуватимуться до найближчих поєдинків Бундестім проти Нідерландів та Північної Ірландії.

Німеччина провела жахливий рік, але Льов в останній момент показав, що в Бундестім є перспектива

Травмованого Лероя Сане замінив Лука Вальдшмідт з Фрайбурга, для якого цей виклик став дебютним. Крім того, повернувся в команду Емре Джан, інформує офіційний Twitter Німецького футбольного союзу.

Голкіпери: Нойєр, тер Штеген, Лєно

Захисники: Гінтер, Хальстенберг, Клостерманн, Шульц, Штарк, Зюле, Та

Півзахисники: Брандт, Джан, Гнабрі, Горетцка, Гюндоган, Хавєрц, Гектор, Кімміх, Кроос, Вальдшмідт

Форварди: Ройс, Вернер

Поєдинок Німеччина – Нідерланди пройде 6 вересня, а 9 числа Бундестім поїде в гості до Північної Ірландії. До слова, після 3-х турів німці набрали 9 очок, а Північна Ірландія виграла всі свої 4 матчі та очолює групу С.

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Йоахім Льов Йоахім Льов Євро-2020 Німеччина - Нідерланди Джан-Лука Вальдшмідт Джан-Лука Вальдшмідт Німеччина Німеччина
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