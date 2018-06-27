Англія – Бельгія: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Англія і Бельгія зустрінуться 28 червня на груповому етапі чемпіонату світу-2018 у Калінінграді. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Англія – Бельгія відбудеться 28 червня на Калінінград Арені. Початок гри – 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Курйоз дня на ЧС-2018: Панама намагалась забити Англії гол, поки британці святкували взяття воріт

Англія – Бельгія, прогноз букмекерів на матч ЧС-2018:

Фаворитом протистояння фахівці британської William Hill вважають збірну Англії. Коефіцієнт на її перемогу становить всього 2.62. Далі за ймовірністю іде перемога Бельгії, яка оцінюється балом 2.87. Можлива нічия оцінюється коефіцієнтом 3.00.

Bwin пропонує ставку на перемогу англійців із коефіцієнтом 2.60. Можлива перемога збірної Бельгії – 2.95, а можливість нічиєї у заключному турі оцінюється балом 3.10.

Нагадаємо, обидві команди вже забезпечили собі вихід у плей-офф. У 2 турі Бельгія розгромно перемогла Туніс, а Англія познущалась над Панамою.