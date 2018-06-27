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Англія – Бельгія: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

13:10 264 Читать на русском
Англія – Бельгія: прогноз на матч чемпіонату світу-2018
Англія – Бельгія: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Англія і Бельгія зустрінуться 28 червня на груповому етапі чемпіонату світу-2018 у Калінінграді. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Англія – Бельгія відбудеться 28 червня на Калінінград Арені. Початок гри – 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Англія – Бельгія, прогноз букмекерів на матч ЧС-2018:

Фаворитом протистояння фахівці британської William Hill вважають збірну Англії. Коефіцієнт на її перемогу становить всього 2.62. Далі за ймовірністю іде перемога Бельгії, яка оцінюється балом 2.87. Можлива нічия оцінюється коефіцієнтом 3.00.

Bwin пропонує ставку на перемогу англійців із коефіцієнтом 2.60. Можлива перемога збірної Бельгії – 2.95, а можливість нічиєї у заключному турі оцінюється балом 3.10.

Нагадаємо, обидві команди вже забезпечили собі вихід у плей-офф. У 2 турі Бельгія розгромно перемогла Туніс, а Англія познущалась над Панамою.

ЧС 20183 тур

Англія - Бельгія: Четвер 28 червня 2018

Англія
до матчу
1
дн
:
5
год
:
48
хв
Бельгія
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Теги
ЧС 2018 букмекери Англія Англія Англія - Бельгія Бельгія Бельгія
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