Курйоз дня на ЧС-2018: Панама намагалась забити Англії гол, поки британці святкували взяття воріт

В матчі 2 туру чемпіонату світу-2018 Англія – Панама трапився неординарний випадок. Поки англійці святкували забитий гол, гравці Панами швидко розіграли м'яч та спробували забити у відповідь.

Матч 2 туру ЧС-2018 Англія – Панама завершився перемогою європейців з рахунком 6:1. Ця перемога дозволила Англії разом з Бельгією оформити вихід з групи G. У британців та Бельгії по 6 очок після 2 турів.

Англія – Панама – 6:1 – відео голів та огляд матчу

Хет-трик у складі команди Саутгейта оформив Харрі Кейн, який очолив гонку бомбардирів Мундіалю, а дубль в активі захисника Джона Стоунза.

Проте не тільки це запам'яталось у цьому матчі. Після того, як Кейн реалізував пенальті та зробив рахунок 2:0, всі гравці Англії, крім голкіпера, побігли святкувати взяття воріт за межі поля.

Дочекавшись, поки у межах поля не залишилось жодного польового гравця, Панама швидко розіграла м'яч з центру поля. Гравці команди вже добігли практично до штрафного майданчика британців, проте їх зупинив арбітр матчу, який змусив повторити розіграш м'яча.

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