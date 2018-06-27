Англия – Бельгия: прогноз на матч чемпионата мира-2018

Англия и Бельгия встретятся 28 июня на групповом этапе чемпионата мира-2018 в Калининграде. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Англия – Бельгия состоится 28 июня на Калининград Арене. Начало игры – 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Курьез дня на ЧМ-2018: Панама пыталась забить Англии гол, пока британцы праздновали взятие ворот

Англия – Бельгия, прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018:

Фаворитом противостояния специалисты британской William Hill считают сборную Англии. Коэффициент на ее победу составляет всего 2.62. Далее по вероятности идет победа Бельгии, которая оценивается баллом 2.87. Возможна ничья оценивается коэффициентом 3.00.

Bwin предлагает ставку на победу англичан с коэффициентом 2.60. Возможная победа сборной Бельгии – 2.95, а возможность ничьей в заключительном туре оценивается баллом 3.10.

Напомним, обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф. Во 2 туре Бельгия крупно победила Тунис, а Англия поиздевалась над Панамой.