ЧС-2018 Бельгія – Туніс: 4 голи, вимушені заміни і феєричний Лукаку до перерви

Бельгія і Туніс зустрічаються у 2 турі Чемпіонату світу 2018 у групі G. Звіт і результат гри читайте на "Футбол 24".

Матч Бельгія – Туніс стартував о 15:00 за київським часом. У першому турі бельгійці розгромили Панаму, а тунісці програли Англії на останніх хвилинах. Тож одні хотіли продовжити серію, а інші – перервати.

Бельгія – Туніс – відео голів

Бельгія почала в ураганному темпі. Лукаку на 2-й хвилині на ривку втік від захисника, але воротар встиг швидше до м'яча. А ось на 5-й Азар справа продерся і заробив пенальті. Тунісці показували, що фол був до штрафного майданчика, і дійсно складалось таке враження, але суддя після перегляду відеоповторів рішення не змінив. Уже на 13-й Азар з Лукаку помінялись ролями. Ромелу прострілив справа, Еден пробив у дотик – занадто слабко. Не біда. Через 2 хвилини Лукаку забив свій 3-й гол на ЧС-2018. Мертенс випалив центр поля і придумав класний пас на хід партнеру, а форвард Манчестер Юнайтед з лівої дав у дальній.

Бельгія – Туніс (ОНЛАЙН-трансляція)

Туніс повернувся у гру на 18-й. Захисник Гента, партнер українців Пластуна та Яремчука Ділан Бронн виграв боротьбу на другому поверсі та перетворив черговий штрафний турніру в гол. Майже відразу бельгійці могли знову йти у відрив, однак Карраско не розібрався. Тут же Бронн після "зіткнення" з м'ячем отримав важку травму і покинув матч на ношах. За рахунком було 2:1, а за ударами 9:1.

Згодом Сассі та Хазрі вирішили покращити статистику: могли зрівнювати рахунок, та одному завадив неідеальний приціл, а іншому – Куртуа. Фахреддін Бен Юссеф з льоту пробив знову невлучно. А згодом ще один захисник Сіан Бен Юссеф отримав пошкодження і попросив вимушену заміну. Туніс до кінця першої половини значно вирівняв гру за всіма показниками навіть попри епідемію травм. Однак ця історія наздогнала африканців. Суддя компенсував 4 хвилини і Лукаку на 45+3-й знову виграв дуель один на один з голкіпером. Цього разу асистував Меньє.

ЧС-2018. Група G, 2 тур

Бельгія – Туніс – 3:1 (LIVE, перерва)

Голи: Азар, 6 (пен.), Лукаку, 16, 45+3 – Бронн, 18