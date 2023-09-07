"Готуємось, розбираємо гру суперника. Настрій у збірної завжди хороший і бойовий, із цим проблем немає. Англія – фаворит? На папері це справа така, все вирішується на полі. У нас теж добрі гравці, хороша команда. Бійцівські якості у нас навіть кращі, ніж у них. Покаже гра, побачимо 9-го числа.

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Робота в Реалі і в збірній – це різні речі, взагалі два різних світи, два різні тренери, різна схема. Подобається, що Ребров має дуже сучасний підхід: намагаємося грати у хороший і динамічний футбол, але завжди на перший план виходить результат. Намагатимемося його здобувати.

У Рустама Худжамова багато ідей, але збираємося раз на 2 місяці. Робимо все – цікаве, важке, веселе, серйозне. Він намагається все встигнути.

Як удома – не буде ніде, але, звичайно, грати в іншій країні та мати повний стадіон, таку підтримку проти такого сильного суперника – це, безумовно, буде чудовий вечір. Ми дуже вдячні, що маємо таку підтримку закордоном. Це просто щось нереальне, і ми намагатимемося за це відплатити", – сказав Лунін у коментарі прес-службі УАФ.

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