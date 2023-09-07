"Готовимся, разбираем игру соперника. Настроение у сборной всегда хорошее и боевое, с этим проблем нет. Англия – фаворит? На бумаге это дело такое, все решается на поле. У нас тоже хорошие игроки, хорошая команда. Бойцовские качества у нас даже лучше, чем у них. Покажет игра, увидим 9-го числа.

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Работа в Реале и в сборной – это разные вещи, вообще два разных мира, два разных тренера, разная схема. Нравится, что у Реброва очень современный подход: стараемся играть в хороший и динамичный футбол, но всегда на первый план выходит результат. Будем стараться его добывать.

У Рустама Худжамова много идей, но собираемся раз в 2 месяца. Делаем все – интересное, тяжелое, веселое, серьезное. Он пытается все успеть.

Как дома – не будет нигде, но, конечно, играть в другой стране и иметь полный стадион, такую поддержку против столь сильного соперника – это, безусловно, будет прекрасный вечер. Мы очень благодарны, что имеем такую поддержку за границей. Это просто что-то нереальное, и мы будем пытаться за это отплатить", – сказал Лунин в комментарии пресс-службе УАФ.

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