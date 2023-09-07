Відбір до Євро-2024

Казахстан – Фінляндія – 0:1

Гол: Антман, 78

Казахстан дивує останнім часом. Протягом минулого року тамтешня збірна виграла групу Ліги націй, а в цьому році шикарно стартувала у відборі до Євро-2022. Казахи здобули три перемоги за чотири тури та поділяли лідерство з фінами.

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Фінляндія сьогодні поїхала в гості до Казахстану, де господарі зажди мають перевагу над конкурентами. Однак суомі зуміли отримати не просто позитивний результат, а перемогти в далекій Астані.

Гості забили ще в першому таймі, коли після проходу Антмана м'яч залетів у ворота від казахського захисника. Але судді скасували гол, оскільки перед тим сфера вийшла за межі поля.

По перерві Фінляндія все ж досягла свого. Спрацювали заміни Маркку Канерви. Камара та Каллман вийшли з лави запасних і організували гольову атаку, яку завершив Антман. Це була 78 хвилина – Казахстану не вистачило часу, щоб відігратися.

Фіни набрали 12 очок і вийшли на одноосібне перше місце групи Н. Казахстан залишився другим з 9 балами.