"Ця гра, можливо, варта того, щоб відбутись на більш пізніх стадіях. Але те ж саме можна сказати і про матч Бельгії з Португалією і ще про одну-дві гри.

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Для цієї команди матч з Німеччиною – відмінна можливість написати історію і подарувати людям нові спогади про матчі англійців з німцями, які будуть дещо відрізнятися від того, про що вони постійно чули в останні дні. Для них це нічого не означає, тому що багато хто тоді ще не народилися.

Ми завжди працюємо над пенальті. Англія робила це при підготовці і до Чемпіонату світу, і до Ліги націй. Ми виграли дві серії пенальті (у матчах з Колумбією і Швейцарією – прим.), тому дуже добре готові до таких ситуацій у важливих матчах великих турнірів", – поділився Саутгейт у коментарі BBC.

Зазначимо, що Англія та Німеччина зустрінуться 29 червня в рамках 1/8 фіналу Євро-2020, початок зустрічі о 19:00.

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