"Эта игра, возможно, стоит того, чтобы состояться на более поздних стадиях. Но то же самое можно сказать и о матче Бельгии с Португалией и еще об одной-двух играх.

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Для этой команды матч с Германией – отличная возможность написать историю и подарить людям новые воспоминания о матче англичан с немцами, которые будут отличаться от того, о чем они постоянно слышали в последние дни. Для них это ничего не значит, потому что многие тогда еще не родились.

Мы всегда работаем над пенальти. Англия делала это при подготовке и к Чемпионату мира, и в Лигу наций. Мы выиграли две серии пенальти (в матчах с Колумбией и Швейцарией – прим.), поэтому очень хорошо готовы к таким ситуациям в важных матчах крупных турниров", – поделился Саутгейт в комментарии BBC.

Отметим, что Англия и Германия встретятся 29 июня в рамках 1/8 финала Евро-2020, начало встречи в 19:00.

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