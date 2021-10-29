"Мы много требуем от Неймара, но можно относиться так и к Месси. С самого начала сезона его игру нельзя назвать выдающейся. У этого футболиста есть шесть "Золотых мячей", но он не показывает ничего выдающегося.

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У Неймара сложный момент. Если тренер полагает, что он должен играть, чтобы вернуться на свой уровень, то заставляет Неймара выходить на поле. Убрав его со склада или заменив, Почеттино может сломать его и ничего не исправить.

Кроме того, у Неймара есть большая зарплата. Это звезда французского и мирового футбола. Неймар – один из лучших в чемпионате, и сейчас он борется за то, чтобы показать это. Он может не делать ничего на поле, но потом сделает все. Никогда не знаешь, что произойдет на поле. Почеттино доверяет ему. И даже без Неймара все хорошо, команда продолжает побеждать", – цитирует Анелька Daily Mail со ссылкой на RMC.

Напомним, Лионель Месси провел за парижан 4 матча в Лиге 1, но результативными действиями не отличался. Но в активе аргентинца 3 гола в 3 встречах ЛЧ.