Умранієспор у своїх соцмережах оголосив про призначення іменитого француза на посаду президента клубу.

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Турецька команда наразі виступає у другому дивізіоні. В турнірній таблиці Умранієспор перебуває на 12 місці з 23 балами після 19 турів.

Ніколя Анелька після закінчення футбольної кар'єри був помічником тренера. Він працював в Ліллі, де тренував молодіжну команду кілька місяців. У лютому 2021 року він протягом короткого проміжку часу перебував на посаді спортивного клубу Йєра, який виступає у Національ 2.

Форвард свого часу виступав за Ювентус, ПСЖ, Манчестер Сіті, Реал та Челсі. Загалом Анелька зіграв у 670 матчах, в яких забив 209 голів та віддав 95 асистів.

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