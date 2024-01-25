Умраниеспор в своих соцсетях объявил о назначении именитого француза на должность президента клуба.

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Турецкая команда сейчас выступает во втором дивизионе. В турнирной таблице Умраниеспор находится на 12 месте с 23 баллами после 19 туров.

Николя Анелька после окончания футбольной карьеры был помощником тренера. Он работал в Лилле, где тренировал молодежную команду несколько месяцев. В феврале 2021 года он в течение короткого промежутка времени занимал должность спортивного клуба Йера, выступающего в Националь 2.

Форвард в свое время выступал за Ювентус, ПСЖ, Манчестер Сити, Реал и Челси. В общем Анелька сыграл в 670 матчах, в которых забил 209 голов и отдал 95 ассистов.

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