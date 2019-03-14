Андронов: Матч Динамо – Челсі буде яскравим

Російський коментатор Олексій Андронов поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи між Динамо та Челсі.

"Рахунок першої зустрічі не особливо-то і залишає надії українській команді на щось у цьому протистоянні. Тут, напевно, репутаційний сенс цей матч має. Кияни, в принципі, непогано трималися в Лондоні до штрафного, який їм Вілліан забив.

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Челсі, принаймні на словах, обіцяє дуже серйозно поставитися до цієї гри. Я не думаю, що будуть якісь другі склади або щось у цьому дусі. Можливо, суперосновним гравцям Саррі дасть відпочити, але ми розуміємо, що Челсі за складом сильніший, ніж київське Динамо, навіть якщо не брати основних зірок.

Проте, я думаю, буде яскравий футбол. Челсі напевно постарається забити гол. Ну і взагалі я вірю, що голи будуть", – цитує Андронова Рейтинг букмекерів.

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