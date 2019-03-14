Андронов: Матч Динамо – Челси будет ярким

Российский комментатор Алексей Андронов поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между Динамо и Челси.

"Счет первой встречи не особенно-то и оставляет надежды украинской команде на что-то в этом противостоянии. Здесь, наверное, репутационный смысл этот матч имеет. Киевляне, в принципе, неплохо держались в Лондоне до штрафного, который им Виллиан забил.

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Челси, по крайней мере на словах, обещает очень серьезно отнестись к этой игре. Я не думаю, что будут какие-то вторые составы или что-то в этом духе. Возможно, суперосновным игрокам Сарри даст отдохнуть, но мы понимаем, что Челси по составу сильнее киевского Динамо, даже если не брать основных звезд.

Тем не менее, я думаю, будет яркий футбол. Челси наверняка постарается забить гол. Ну и вообще я верю, что голы будут", – цитирует Андронова Рейтинг букмекеров.

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