Динамо – Челсі: де дивитись матч Ліги Європи

Динамо приймає лондонський Челсі в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи 2018/19. Де дивитись гру онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи 2018/19 Динамо – Челсі відбудеться 14 березня в Києві на НСК Олімпійський. Початок зустрічі – о 19:55.

Динамо – Челсі: прогноз на матч Ліги Європи

Матч Динамо – Челсі онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 19:50. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи 2018/19.

Нагадаємо, у першому матчі на Стемфорд Брідж, який відбувся 7 березня, Челсі розгромив Динамо з рахунком 3:0, практично позбавивши киян будь-яких шансів на вихід у чвертьфінал. Голи у ворота Дениса Бойка забивали Педро, Вілліан та Хадсон-Одой.

Динамо – Челсі: анонс матчу-відповіді 1/8 Ліги Європи