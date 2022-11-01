У Бельгії два клуби звільнили тренерів – з початку сезону відбулось вже 8 відставок
У понеділок, 31 жовтня, Серен і Остенде залишилися без головних тренерів.
З початку сезону 2022/23 вісім із вісімнадцяти клубів елітного дивізіону чемпіонату Бельгії попрощалися зі своїми тренерами. У понеділок сталося одразу дві відставки – Серен звільнив Жозе Женешама, а Остенде попрощався з Івом Вандерхагом. Про це інформують офіційні сайти обох клубів.
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Що цікаво, керівництво Остенде моментально знайшло заміну Вандерхагу – його замінить Домінік Тальхаммер, який раніше цього сезону був звільнений із Серкль Брюгге.
Серен, у складі якого виступає українець Денис Бунчуков, очолив Жан-Себастьян Легро.
Цього сезону, крім Серена та Остенде, своїх тренерів вже встигли звільнити Кортрейк, Серкль Брюгге, Шарлеруа, Ейпен, Андерлехт та Мехелен. Цьому є пояснення: за підсумками сезону елітний дивізіон буде скорочено до 16 учасників, тому схема вильоту була посилена. Наприкінці сезону вилетіти до другого дивізіону мають одразу три команди.
Наразі у зоні вильоту перебувають Зюлте-Варегем, Серен та Кортрейк.
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