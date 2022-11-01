З початку сезону 2022/23 вісім із вісімнадцяти клубів елітного дивізіону чемпіонату Бельгії попрощалися зі своїми тренерами. У понеділок сталося одразу дві відставки – Серен звільнив Жозе Женешама, а Остенде попрощався з Івом Вандерхагом. Про це інформують офіційні сайти обох клубів.

Байєр – Брюгге: Яремчук отримав вердикт від тренера на матч ЛЧ після інциденту з непотраплянням до заявки

Що цікаво, керівництво Остенде моментально знайшло заміну Вандерхагу – його замінить Домінік Тальхаммер, який раніше цього сезону був звільнений із Серкль Брюгге.

Серен, у складі якого виступає українець Денис Бунчуков, очолив Жан-Себастьян Легро.

Цього сезону, крім Серена та Остенде, своїх тренерів вже встигли звільнити Кортрейк, Серкль Брюгге, Шарлеруа, Ейпен, Андерлехт та Мехелен. Цьому є пояснення: за підсумками сезону елітний дивізіон буде скорочено до 16 учасників, тому схема вильоту була посилена. Наприкінці сезону вилетіти до другого дивізіону мають одразу три команди.

Наразі у зоні вильоту перебувають Зюлте-Варегем, Серен та Кортрейк.

"Знаю Луческу, тому просто не звертаю уваги": Олег Таран – про фіаско Динамо, проблеми в клубі і "Бєсєдін уже все"