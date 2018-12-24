Анчелотті зізнався, що Мілан двічі пропонував йому посаду головного тренера

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті розповів, що він двічі був близьким до того, щоб повернутися в Мілан.

"Уже двічі я був дуже близьким до того, щоб знову зайняти посаду головного тренера Мілана. Вперше це сталося в 2015-му році, відразу після розставання з Реалом. У нас була розмова з Адріано Галліані, але у мене тоді були проблеми зі здоров'ям.

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Вдруге Мілан вийшов на мене після мого прощання з Баварією в 2017-му", – цитує Анчелотті Corriere della Sera.

Нагадаємо, італійський тренер вдало справлявся зі своїми обов'язками в кріслі головного тренера Мілана в період з 2001-го по 2009-ий рік. За цей час "россонері" двічі стали тріумфаторами Ліги Чемпіонів, а також взяли Скудетто.

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