За останню добу з'явилися інсайди про буцімто згоду італійця очолити збірну Бразилії влітку 2023 року. Втім, ці чутки швиденько розбили і тамтєшня конфедерація футболу, і сам Анчелотті.

Реал знайшов трьох "нових Зіданів" на заміну Анчелотті

"У мене контракт з Реалом до 2024 року. Не знаю, про що вони там можуть писати. Я нічого не чув", – наводить слова Анчелотті Marca.

"Бразильська футбольна конфедерація (CBF) повідомляє, що новина, опублікована цієї п'ятниці, про те, що тренер мадридського Реала Карло Анчелотті став новим керманичем збірної Бразилії, є необґрунтованою. Президент Едналдо Родрігес підтверджує свою попередню заяву, зроблену в середу. Тоді чиновник виключив будь-які припущення, наголосивши, що питання вирішується прозоро, і обраного тренера буде оголошено в потрібний час", – йдеться на офіційному сайті CBF.

"Шкода, що перед ним такий звір": Лунін переконав іспанські ЗМІ – в Анчелотті вимагають припинити ігнор