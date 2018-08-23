Український голкіпер Контіні-Барановський перейшов з Наполі у Сієну

Італійський воротар українського походження Микита Контіні-Барановський перейшов у Сієну на правах оренди.

Деталі орендної угоди між Сієною та Наполі не повідомляються.

Сам воротар так прокоментував перехід у новий клуб: "Я вже деякий час контактував з керівництвом клубу. Я дуже радий бути тут і не можу дочекатись, коли одягну футболку клубу. Тут хороша команда, почуваюсь тут добре.

Минулий рік для мене видався вдалим, сподіваюсь, що Сієна стане для мене новою сходинкою. Думаю, буду грати у Сієні, як і у минулому сезоні за Понтедере, але найголовніше – команда, ми повинні робити все разом", – цитує Контіні-Барановського офіційний сайт Сієни.

Український голкіпер Контіні-Барановський зіграв тайм за Наполі

Нагадаємо, Раніше Микита провів збір з першою командою Наполі. Минулий сезон 22-річний голкіпер провів у Серії С за Понтедере, Сієна виступає у Серії В.