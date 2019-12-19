Анчелотті розриває контракт з Наполі та наближається до роботи в Евертоні

Знаменитий італійський фахівець Карло Анчелотті готується до того, щоб очолити мерсисайдський клуб.

Наполі звільнив Анчелотті минулого тижня, але тренер продовжував би отримувати зарплату по контракту до 2021 року. Втім, юристи Карло домовилися з неаполітанським клубом про розрив угоди. Незабаром коуч поставить підпис під відповідними документами, повідомляє Sky Sports.

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Таким чином Анчелотті готується до переїзду в АПЛ. За інформацією джерела, вже цього вікенду Евертон представить 60-річного фахівця головним тренером клубу. "Іриски" запропонували Карло контракт на чотири з половиною роки. Нинішній виконувач обов'язків головного тренера Евертона Данкан Фергюсон увійде до штабу Анчелотті.

До слова, Карло Анчелотті вже має досвід роботи в англійській Прем'єр-лізі. У 2009-2011 рр. він працював із лондонським Челсі й оформив із "пенсіонерами" своєрідний требл у дебютному сезоні – чемпіонство, Суперкубок Англії та Кубок Англії.

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