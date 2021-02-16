Анчелотті прагне здійснити ще одну спробу підписати Рабйо в Евертон у літнє трансферне вікно, повідомляє Get Football News France з посиланням на France Football.

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Зазначається, що француз може погодитись на перехід, оскільки почувається не повністю щасливим у Турині. Анчелотті, який розкрив талант Рабйо, звернувся до керівництва Евертона, аби вони виділили не менше 30 млн євро на трансфер.

До слова, Адріен провів 28 поєдинків у поточному сезоні у складі Ювентуса, записавши до свого активу гол та асист.

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