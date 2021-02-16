Анчелотти хочет предпринять еще одну попытку подписать Рабьо в Эвертон в летнее трансферное окно, сообщает Get Football News France со ссылкой на France Football.

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Отмечается, что француз может согласиться на переход, поскольку чувствует себя не полностью счастливым в Турине. Анчелотти, который раскрыл талант Рабьо, обратился к руководству Эвертона, чтобы они выделили не менее 30 млн евро на трансфер.

К слову, Адриен провел 28 поединков в текущем сезоне в составе Ювентуса, записав в свой актив гол и ассист.

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