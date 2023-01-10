Перед півфінальним матчем за Суперкубок Іспанії з Валенсією наставник Реала Карло Анчелотті заявив про неможливість відтворення атмосфери серії пенальті на тренуваннях.

З 11 по 15 січня в Саудівській Аравії буде розіграно Суперкубок Іспанії: у півфіналі Реал зіграє з Валенсією, і у разі перемоги вийде у фінал. Якщо основний та додатковий час матчів буде завершено внічию, на саудівських глядачів чекатиме серія пенальті – задля визначення переможця.

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Проте наставник Реала Карло Анчелотті не готує свою команду до серій пенальті. "Ми мало тренуємо пенальті. Серія відбувається наприкінці матчів – саме там, на місці, потрібно оцінювати стан гравців та їхню здатність підійти до точки. Важко знайти п'ятьох охочих завдати удару. Відтворити саму атмосферу серії пенальті неможливо", – цитує AS Анчелотті.

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