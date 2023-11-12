У поєдинку 13-го туру Ла Ліги Валенсія на виїзді розгромно програла Реалу (1:5). Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Карвахаль вже на 3-й хвилині ударом з-за меж штрафного під стійку вивів Реал вперед. Наприкінці тайму Вінісіус у падінні грудьми зумів результативно замкнути у сітку. Одразу по перерві Жуніор ефектним ударом у ближній кут оформив дубль.

Лунін допоміг Реалу розгромити Валенсію – українець двічі врятував, але пропустив, невдалий вихід Яремчука

Вже за мить Родріго добив Валенсію, скориставшись помилкою захисників, а за п'ять хвилин до завершення матчу записав до свого активу ще один гол. Роман Яремчук вийшов на заміну на 70-й хвилині, але нічим особливим не запам'ятався. Натомість на останніх хвилинах Валенсія таки пробила Луніна – Начо повністю прогавив Дуро, а той сильно пробив у ближній кут.