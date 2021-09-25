"Золотой мяч" для Бензема? Из-за того что Карим делает на поле, он должен быть в списке игроков, которые могут получить этот приз.

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У Карима есть время, чтобы выиграть "Золотой мяч". Я не думаю, что это его последний сезон. Бензема как вино – чем старше, тем лучше", – приводит слова Анчелотти Marca.

Отметим, что Бензема выдал роскошный начало сезона – в 7 матчах француз отметился 8 голами и 7 ассистами.

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