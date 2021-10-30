"Неможливо грати інтенсивно та енергійно, маючи лише два з половиною дні на відпочинок. Перемога над Ельче вийшла дуже практичною, це правда. В умовах такого щільного календаря ми не перебуваємо в оптимальній формі. Це не проблема для Реала, це проблема для всіх команд.

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Ви не можете грати на найвищому рівні кожні два з половиною дні. Думаю, ми трохи поплатилися за це. Гра була під контролем, але зрештою може статися все, що завгодно. Матч не закінчується через те, що ви перемагаєте 2:0, маючи на одного гравця більше. Не можна думати, що все скінчено, поки суддя ще не дав фінальний свисток", – цитує Анчелотті офіційний сайт Реала.

Додамо, що свій наступний матч Реала проведе проти Шахтаря в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Цю зустріч мадридці проведуть на домашньому стадіоні та матимуть чотири доби на підготовку та відпочинок. Матч Реал – Шахтар відбудеться у середу, 3 листопада.

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