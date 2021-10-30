"Невозможно играть интенсивно и энергично, имея всего два с половиной дня на отдых. Победа над Эльче получилась очень практичной, это правда. В условиях такого плотного календаря мы не находимся в оптимальной форме. Это не проблема для Реала, это проблема для всех команд.

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Вы не можете играть на самом высоком уровне каждые два с половиной дня. Думаю, мы немного поплатились за это. Игра была под контролем, но в конце концов может произойти все что угодно. Матч не заканчивается из-за того, что вы побеждаете 2:0, имея на одного игрока больше. Нельзя думать, что все кончено, пока судья еще не дал финальный свисток", – цитирует Анчелотти официальный сайт Реала.

Следующий матч Реал проведет против Шахтера в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Эту встречу мадридцы проведут на домашнем стадионе и будут иметь четыре дня на подготовку и отдых. Матч Реал – Шахтер состоится в среду, 3 ноября.

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