Чотири гравці мадридського Реала вписали свої імена в історію Ліги чемпіонів.

Реал вчора переграв Борусію та здобув 15-й трофей Ліги/Кубка чемпіонів. Тоні Кроос, Лука Модріч, Начо Фернандес і Дані Карвахаль вшосте виграли найпрестижніший турнір Європи.

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Таким чином вони увійшли в "клуб Пако Хенто", повторивши досягнення легенди Реала, який вигравав Кубок чемпіонів у 50-х/60-х роках. Це рекорд. Ще 15 гравців мають по п'ять тріумфів.

Модріч, Начо та Карвахаль всі трофеї завоювали з Реалом (2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024), а Кроос, який приєднався до Мадрида у 2014-му, перший титул виборов з Баварією (2013 на Вемблі).

Тоні завершує кар'єру, тому покращити це досягнення не зможе. Начо проти Борусії вперше вийшов у старті на фінал Ліги чемпіонів, а Модріч навпаки вперше розпочав фінал на лаві запасних.

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