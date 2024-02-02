Флорентіно Перес вирішив особисто подякувати Андрію Луніну за внесок воротаря у перемогу над Хетафе (2:0).

У перенесеному матчі 20 туру Ла Ліги "бланкос" впевнено розібралися на виїзді з Хетафе завдяки дублю Хоселу. Утім, президент Реала захотів відзначити іншого гравця перед усією командою у роздягальні.

Божевільний сейв Луніна у відеоогляді матчу Хетафе – Реал – 0:2

За інформацією Defensa Central, Флорентіно Перес несподівано звернувся до Андрія Луніна. "Який же матч ти сьогодні видав, дуже добре", – промовив президент.

Очільника мадридського клубу начебто вразив сейв українця, який перевів у стійку удар Майораля. Хетафе міг повернутися у гру, але блискуча реакція Луніна врятувала "бланкос" від нервової кінцівки.

Видання додає, що саме Лунін буде воротарем Реала у чемпіонаті, тоді як питання з першим номером в ЛЧ досі залишається відкритим. Раніше повідомлялося, що українець не проти залишитися на Бернабеу, проте мадридці наразі не запропонували йому новий контракт. Чинна угода звершується влітку 2025-го.

Лунін допоміг Реалу перемогти Хетафе – "сухий" матч, ефектний сейв українця і дубль Хоселу повернули Мадрид на вершину